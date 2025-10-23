Terremoto NBA arrestati Terry Rozier di Miami e Chauncey Billups coach di Portland | gioco d'azzardo

Una poderosa indagine condotta dall'FBI ha portato a decine di arresti nell'ambito di due distinti casi legati al gioco d'azzardo illegale: sono finiti in manette anche due nomi grossi della NBA, il playmaker dei Miami Heat Terry Rozier e l'allenatore dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups, già campione da giocatore nel 2004, quando vinse il premio di MVP delle Finali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

