Terremoto in Nba arrestati Rozier e Billups | l’ombra di una scommessopoli

New York, 23 ottobre 2025 – Terremoto nell’ Nba: Terry Rozier, giocatore dei Miami Heat e Chauncey Billups, coach dei Portland Trail Blazers, sono stati arrestati in un inchiesta per un presunto giro di scommesse illegali nel basket americano. Rozier, compagno di squadra di Simone Fontecchio, sarebbe stato fermato stamane in un hotel di Orlando, dove gli Heat erano impegnati per la prima gara stagionale: non era stato impiegato per scelta tecnica. L'arresto di Billups, membro della Hall of Fame NBA, è avvenuto in Oregon. Dovrebbe comparire in tribunale già nelle prossime ore. L’indagine ha preso le mosse nel 2023 da puntate sospette sulle statistiche di Rozier che ai tempi militava nei Charlotte Hornets. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Terremoto in Nba, arrestati Rozier e Billups: l’ombra di una scommessopoli

