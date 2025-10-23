Terremoto in Italia il boato improvviso poi le scosse | panico in tutta la zona
La terra è tornata a tremare nella zona etnea, con due scosse registrate in rapida successione tra la tarda serata di ieri e le prime ore di oggi. L’ Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha rilevato un terremoto di magnitudo 2.4, avvenuto 51 minuti dopo la mezzanotte, con epicentro localizzato a circa 8 chilometri a ovest di Bronte, nel Catanese. Il sisma è stato registrato a una profondità di 16 chilometri ed è stato distintamente avvertito dalla popolazione in diversi comuni alle pendici dell’Etna. Due scosse ravvicinate nella stessa area. Il movimento tellurico è stato preceduto da un evento di maggiore intensità: una prima scossa di magnitudo 3. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A nove anni dal terremoto, riapre il Museo Diocesano di Camerino. #Camerino #Marche #Italia #MuseoDiocesano #sisma #terremoto #restauro #conservazione #arte #cultura #beniculturali #museo #eventi #news - facebook.com Vai su Facebook
Lieve #terremoto alle 09:50 Epicentro: Campi Flegrei Magnitudo: 1.5 Profondità: 2.4 km Dettagli: http://terremoti.ingv.it/event/44458992 Aiuta questo progetto ?: http://patreon.com/TerremotiinItalia… - X Vai su X
Italia, forte scossa di terremoto avvertita dalla popolazione: i primi aggiornamenti (1 / 2) - Un terremoto è un fenomeno naturale che si verifica quando la crosta terrestre subisce un improvviso movimento o frattura. Scrive donna.fidelityhouse.eu
“Boati come esplosioni”. Due caccia partono da Grosseto, poi il boom sonico. Paura in Toscana, cosa è successo - Tante le segnalazioni arrivate dal territorio aretino, dal Casentino fino alla città di Arezzo e alle frazioni di Quarata ... Scrive lanazione.it
Terremoto 3.0 ai Campi Flegrei magnitudo 3, avvertito dalla popolazione: ecco i comuni colpiti. «Sentito un boato» - Il sisma è stato avvertito a Bacoli e Baia dove la gente ha dichiarato di aver sentito prima un boato. Scrive ilmessaggero.it