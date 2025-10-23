Terremoto in Italia il boato improvviso poi le scosse | panico in tutta la zona

La terra è tornata a tremare nella zona etnea, con due scosse registrate in rapida successione tra la tarda serata di ieri e le prime ore di oggi. L’ Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv)  ha rilevato un terremoto di  magnitudo 2.4, avvenuto  51 minuti dopo la mezzanotte, con epicentro localizzato  a circa 8 chilometri a ovest di Bronte, nel Catanese. Il sisma è stato registrato a  una profondità di 16 chilometri  ed è stato distintamente avvertito dalla popolazione in diversi comuni alle pendici dell’Etna. Due scosse ravvicinate nella stessa area. Il movimento tellurico è stato preceduto da un evento di maggiore intensità:  una prima scossa di magnitudo 3. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

