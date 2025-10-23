Terremoto in Italia il boato improvviso e poi le scosse | panico nella zona
Un nuovo episodio sismico ha colpito nella notte, riportando l’attenzione sulla fragilità di un territorio storicamente soggetto a fenomeni tellurici. Secondo quanto rilevato dall’ Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la prima scossa, di magnitudo 3.3, si è verificata poco dopo le 22, con epicentro localizzato a una profondità di 10 chilometri. Il terremoto è stato avvertito chiaramente dalla popolazione che, come spesso accade in queste circostanze, ha condiviso testimonianze dirette sul momento vissuto. La seconda scossa nella notte. Poco meno di tre ore più tardi, precisamente 51 minuti dopo la mezzanotte, una seconda scossa di magnitudo 2. 🔗 Leggi su Tvzap.it
