Terracina ladro sorpreso dietro il bancone mentre ruba i contanti | bloccato dai dipendenti e arrestato

Notizie.virgilio.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cittadino georgiano è stato arrestato a Terracina per furto aggravato in un negozio. La Polizia ha recuperato la somma rubata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Terracina, ladro sorpreso dietro il bancone mentre ruba i contanti: bloccato dai dipendenti e arrestato

