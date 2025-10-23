Terni viola il divieto di avvicinamento alla madre per chiederle denaro | arrestato 39enne con precedenti

Nella notte tra martedì 21 ottobre e mercoledì 22 i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne di origini tunisine, già noto alle forze dell’ordine, per violazione del divieto di avvicinamento alla madre, donna di 55 anni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

