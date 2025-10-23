Terni biglietti ferroviari troppo cari per i pendolari | Ascani e Pavanelli interrogano il Ministro dei Trasporti

Ternitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva in Parlamento l'annosa questione del costo dei biglietti ferroviari per i pendolari umbri che ogni giorno viaggiano verso Roma. La deputata Anna Ascani (PD) e la senatrice Emma Pavanelli (M5S) hanno presentato un’interrogazione a risposta in commissione parlamentare della Camera. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

