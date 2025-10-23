Ternana stadio-clinica Alessandro Gentiletti | Mortificazione politica per Terni Non si possono snobbare i sentimenti e le ragioni della città
"Se non sono assolutamente giustificabili insulti e minacce, sono però comprensibili frustrazione e rabbia, dopo la decisione della Regione Umbria contro il progetto dello stadio clinica. La città di Terni ha giusto di recente ricevuto una doccia fredda sul nuovo ospedale pubblico e a pochi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
