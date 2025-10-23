Ternana campo e non solo L’incognita stadio-clinica

Per la Ternana, attesa dalla sfida con la capolista Arezzo, c’è di nuovo il non agevole obbligo di isolarsi da tutto quello che non riguarda gli aspetti agonistici. Intanto la proprietà riflette su come agire in merito alla questione relativa al progetto stadio-clinica, tornata in primo piano con il ricorso al Tar da parte della Regione e le conseguenti, accese diatribe a livello istituzionale. L’inevitabile domanda è quale incidenza potrà avere questo rovente e complicato scenario sulle mosse della famiglia Rizzo, neoproprietaria della Ternana Calcio. Nell’acquisizione del pacchetto azionario da parte della nuova proprietà, operante da decenni nel settore delle cliniche private, ha del resto avuto un peso specifico fondamentale proprio la possibilità di costruire la struttura sanitaria privata annessa al nuovo “Liberati“ nell’ambito della legge-stadi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ternana, campo e non solo. L’incognita stadio-clinica

