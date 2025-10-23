Terna-Acn protocollo sulla cybersicurezza

L'ad Giuseppina Di Foggia e l'agenzia guidata da Bruno Frattasi firmano un accordo che punta a rendere più salda la tutela delle infrastrutture e l'adattabilità dell'intera filiera elettrica nazionale. Fondamentale la collaborazione tramite lo scambio di informazioni e analisi.

