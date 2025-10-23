Termini Imerese il porto si apre alla città | al via i lavori di riqualificazione dell' area nord

Palermotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ufficialmente partita oggi la prima fase dei lavori di riqualificazione dell’area nord del porto di Termini Imerese, un intervento strategico che segna una tappa fondamentale nel processo di trasformazione dello scalo in un’infrastruttura sempre più integrata con la città e aperta alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

termini imerese porto apreA Termini Imerese, il porto si apre alla città: al via i lavori di riqualificazione dell’area nord - (FERPRESS) – Palermo, 23 OTT – È ufficialmente partita oggi la prima fase dei lavori di riqualificazione dell’area nord del porto di Termini Imerese, un intervento strategico che segna una tappa fonda ... ferpress.it scrive

termini imerese porto apreTermini Imerese, l’AdSP consegna i lavori per la riqualificazione dell’area nord del porto - Il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, ha promosso una conferenza stampa per la consegna dei lavori di riqualificazione dell’ ... Segnala esperonews.it

Bayesan, in porto a Termini Imerese la gru galleggiante Hebo Lift 2 per la rimozione del super yacht - È entrata in porto a Termini Imerese la gru galleggiante Hebo Lift 2 che verrà usata nelle operazioni di rimozione del Bayesian, affondato a Palermo il 19 agosto. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Termini Imerese Porto Apre