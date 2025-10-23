Termini Imerese il porto si apre alla città | al via i lavori di riqualificazione dell' area nord
È ufficialmente partita oggi la prima fase dei lavori di riqualificazione dell’area nord del porto di Termini Imerese, un intervento strategico che segna una tappa fondamentale nel processo di trasformazione dello scalo in un’infrastruttura sempre più integrata con la città e aperta alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
C’era una volta un sentiero nella notte… . : TERMINI IMERESE - Via Eurako, 3 BAGHERIA - S.S. 113 - Km 247 (Ex Co. Gi.) . ? ? https://autohimera.it/prenota-una-consulenza-gratuita/ . - facebook.com Vai su Facebook
Con #BorghidItalia alla scoperta di Termini Imerese (Palermo), città d’arte, archeologia, storia e altre meraviglie. Oggi #12ottobre ore 12.15 su #TV2000 Canale 28 157 Sky @MarioPlacidini @Regione_Sicilia @comuni_anci @ComunePalermo - X Vai su X
A Termini Imerese, il porto si apre alla città: al via i lavori di riqualificazione dell’area nord - (FERPRESS) – Palermo, 23 OTT – È ufficialmente partita oggi la prima fase dei lavori di riqualificazione dell’area nord del porto di Termini Imerese, un intervento strategico che segna una tappa fonda ... ferpress.it scrive
Termini Imerese, l’AdSP consegna i lavori per la riqualificazione dell’area nord del porto - Il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, ha promosso una conferenza stampa per la consegna dei lavori di riqualificazione dell’ ... Segnala esperonews.it
Bayesan, in porto a Termini Imerese la gru galleggiante Hebo Lift 2 per la rimozione del super yacht - È entrata in porto a Termini Imerese la gru galleggiante Hebo Lift 2 che verrà usata nelle operazioni di rimozione del Bayesian, affondato a Palermo il 19 agosto. Da rainews.it