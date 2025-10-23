Tentato omicidio di via del Campo l’autore confessa e resta in carcere | Non mi dispiace

Ilsecoloxix.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale ha convalidato il fermo del ventenne accusato di aver colpito un connazionale con un cutter, lunedì sera. “Con me ha sbagliato”, ha detto alla giudice. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

