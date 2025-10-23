Tentata truffa dello specchietto | arrestato un 29enne

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Avellino, nella mattinata di ieri, hanno tratto in stato di arresto in flagranza un 29enne di Avellino, con a carico precedenti di polizia, per tentata truffa. In particolare, presso la Sala Operativa della Questura è pervenuta la segnalazione di un automobilista che, lungo il raccordo autostradale Avellino – Salerno, all’altezza dell’uscita per Serino (AV), era stato avvicinato da un’autovettura il cui conducente, fingendo di aver subito la rottura dello specchietto del veicolo, gli aveva chiesto l’immediato risarcimento del danno, pretendendo una somma di denaro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tentata truffa dello specchietto: arrestato un 29enne

