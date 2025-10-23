Tentata truffa dello specchietto arrestato 29enne di Avellino

Avellino - Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Avellino, nella mattinata di ieri, hanno tratto in stato di arresto in flagranza un 29enne di Avellino, con a carico precedenti di polizia, per tentata truffa. L'uomo è difeso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

La signora Amelia di Augusta ha sventato una tentata truffa telefonica grazie alla sua prontezza e ai consigli della Polizia di Stato. Un finto avvocato, una storia inventata e la richiesta di 8.000 euro… ma Amelia non ci è cascata. Ha chiamato il nipote, poi la Pol - facebook.com Vai su Facebook

Tentata truffa allo storico comandante dei carabinieri di Lurago. Evangelista: «Volevano 350 euro, fuggiti quando stavo chiamando il 112» - X Vai su X

Avellino, tenta la truffa dello specchietto sul raccordo: arrestato 29enne - Tentata truffa dello specchietto sventata dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Avellino, che nella mattinata di ieri hanno arrestato in flagranza un 29enne avellinese, già noto alle fo ... Come scrive irpiniaoggi.it

Tenta la truffa dello specchietto al vicequestore: inseguito e arrestato dalla Polizia - Un truffatore davvero sfortunato (per fortuna) quello che ieri mattina ha tentato lungo il Raccordo la classica truffa dello specchietto. Segnala irpinianews.it

Tentano la truffa dello specchietto a un 80enne, carabiniere libero dal servizio lo salva - Hanno tentato la truffa dello specchietto con un 80enne avellinese, ma si sono imbattuti in un carabiniere libero dal servizio che li ha scoperti e li ha fatti arrestare. Lo riporta fanpage.it