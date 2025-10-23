Tenta di strangolare la ex con la cintura di sicurezza condannato a due anni
Una storia nata sui social si è trasformata in un incubo tra ossessione, paura e dolore ed è finita in tribunale a Viterbo. Un 28enne è stato condannato a due anni di reclusione per stalking e lesioni nei confronti dell’ex fidanzata, una 23enne studentessa di biologia dell’Università della Tuscia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
