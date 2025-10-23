Tenta di rubare prodotti di bellezza in un supermercato | presa

Tentato furto in un supermercato di Sala Consilina: è stata acciuffata una donna in stato di gravidanza, sorpresa a rubare costosi prodotti di bellezza. Notando i suoi movimenti sospetti, il personale del market ha subito allertato le forze dell’ordine.Così, i carabinieri hanno fermato la ladra. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

