Tenta di rubare prodotti di bellezza in un supermercato | presa
Tentato furto in un supermercato di Sala Consilina: è stata acciuffata una donna in stato di gravidanza, sorpresa a rubare costosi prodotti di bellezza. Notando i suoi movimenti sospetti, il personale del market ha subito allertato le forze dell’ordine.Così, i carabinieri hanno fermato la ladra. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
