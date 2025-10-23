Tensione nel governo Salvini avvisa Meloni | Siamo contrari da cancellare

Si accende lo scontro politico sulla tassazione degli affitti brevi, una delle norme più discusse inserite nella manovra di bilancio. Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia e vicepremier, ha preso posizione in modo netto contro il provvedimento, chiarendo che non sarà certo qualche “grand commis” del Ministero delle Finanze a dettare la linea del governo. “Decide la politica”, ha ribadito, puntando il dito contro quella che definisce una misura ingiusta e punitiva nei confronti dei proprietari. >> “Perché Giorgia Meloni è una..”. Maurizio Landini rilancia, di nuovo contro la premier: il vero gelo in diretta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

