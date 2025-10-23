Tennis Sinner vince il derby con Cobolli | è ai quarti a Vienna
Roma, 23 ott. (askanews) – Jannik Sinner è ai quarti di finale dell’Atp 500 di Vienna. Decisiva la vittoria in un fantastico derby azzurro contro Flavio Cobolli per 6-2, 7-6 dopo un’ora e 47 minuti di gioco. Nel primo set Sinner, come visto contro Altmaier al debutto, ha continuato a giocare molto bene in risposta e ha strappato la battuta nel terzo e quinto game, chiudendo 6-2 in 45 minuti. Nel secondo set, invece, c’è stato tanto equilibrio. Sinner ha sprecato quattro palle break (tra cui tre sul 5-5). Inevitabile il tiebreak, vinto dal numero 2 al mondo 7-4. Con questo successo, per Sinner arriva la 18^ vittoria consecutiva sui campi in cemento indoor, la 7^ di fila a Vienna. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
