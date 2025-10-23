Tennis Sinner vince il derby con Cobolli | è ai quarti a Vienna

Ildenaro.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 23 ott. (askanews) – Jannik Sinner è ai quarti di finale dell’Atp 500 di Vienna. Decisiva la vittoria in un fantastico derby azzurro contro Flavio Cobolli per 6-2, 7-6 dopo un’ora e 47 minuti di gioco. Nel primo set Sinner, come visto contro Altmaier al debutto, ha continuato a giocare molto bene in risposta e ha strappato la battuta nel terzo e quinto game, chiudendo 6-2 in 45 minuti. Nel secondo set, invece, c’è stato tanto equilibrio. Sinner ha sprecato quattro palle break (tra cui tre sul 5-5). Inevitabile il tiebreak, vinto dal numero 2 al mondo 7-4. Con questo successo, per Sinner arriva la 18^ vittoria consecutiva sui campi in cemento indoor, la 7^ di fila a Vienna. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

tennis sinner vince derbyTennis, Sinner vince il derby con Cobolli e va ai quarti nell'Atp 500 di Vienna. Sorride anche Berrettini - Nella giornata azzurra all’Atp 500 di Vienna sorridono Jannik Sinner e Matteo Berrettini che raggiungono i quarti di finale. Scrive gds.it

tennis sinner vince derbySinner e Cobolli danno spettacolo Gran tennis, alla fine vince Jannik - Nel derby azzurro all'Atp 500 di Vienna l'altoatesino si impone in due set, ma il romano gioca una grande partita. Lo riporta panorama.it

tennis sinner vince derbySinner-Cobolli 2-0, Atp Vienna: Jannik vince il derby e vola ai quarti - In palio c'è un posto ai quarti di finale: tutti gli aggiornamenti sul match in tempo reale ... Secondo corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Tennis Sinner Vince Derby