Tennis Sinner-Cobolli a Vienna | oggi il derby azzurro negli ottavi dell’ATP 500

Jannik Sinner torna protagonista sul circuito ATP e lo fa in grande stile, sfidando un altro italiano: Flavio Cobolli. Il derby azzurro degli ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna si gioca oggi, giovedì 23 ottobre 2025, con inizio non prima delle 17:30. Il ritorno di Sinner. Dopo la parentesi vincente al Six Kings Slam — torneo esibizione disputato negli Emirati Arabi e vinto battendo in finale Carlos Alcaraz — Sinner è tornato in campo nel circuito ufficiale con una prova convincente. Al primo turno del torneo austriaco ha infatti dominato Daniel Altmaier, imponendosi per 6-0, 6-2 in appena un’ora di gioco. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
