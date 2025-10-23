Tennis Sinner-Cobolli a Vienna | oggi il derby azzurro negli ottavi dell’ATP 500

Sport.periodicodaily.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner torna protagonista sul circuito ATP e lo fa in grande stile, sfidando un altro italiano: Flavio Cobolli. Il derby azzurro degli ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna si gioca oggi, giovedì 23 ottobre 2025, con inizio non prima delle 17:30. Il ritorno di Sinner. Dopo la parentesi vincente al Six Kings Slam — torneo esibizione disputato negli Emirati Arabi e vinto battendo in finale Carlos Alcaraz — Sinner è tornato in campo nel circuito ufficiale con una prova convincente. Al primo turno del torneo austriaco ha infatti dominato Daniel Altmaier, imponendosi per 6-0, 6-2 in appena un’ora di gioco. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

tennis sinner cobolli a vienna oggi il derby azzurro negli ottavi dell8217atp 500

© Sport.periodicodaily.com - Tennis, Sinner-Cobolli a Vienna: oggi il derby azzurro negli ottavi dell’ATP 500

Scopri altri approfondimenti

tennis sinner cobolli viennaDove vedere Sinner oggi all'Open di Vienna 2025 in streaming, agli ottavi incontra niente meno che Cobolli - È un derby inedito quello che ci aspetta oggi all'ATP 500 di Vienna tra Jannik Sinner e Flavio Cobolli. Come scrive gqitalia.it

tennis sinner cobolli viennaSinner-Cobolli oggi all’ATP Vienna: orario e dove vederlo in TV e streaming - Jannik Sinner affronta Flavio Cobolli oggi pomeriggio nel match degli ottavi dell’ATP 500 di Vienna. Lo riporta fanpage.it

tennis sinner cobolli viennaLIVE Sinner-Cobolli, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: i due azzurri si affrontano per la prima volta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI- Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Tennis Sinner Cobolli Vienna