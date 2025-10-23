Tennis Serie A2 il V-Team stecca I doppi condannano Monza | Salvezza? Continuiamo a lottare
Giusto il contrario di quanto era successo nel turno precedente. Una settimana fa, nel confronto casalingo con il Tennis Viserba, erano stati gli incontri di doppio a sancire il primo successo del V-Team. Questa volta, invece, sono i doppi a dare via libera al Circolo Tennis Scaligero, vittorioso 4-2 sulla compagine brianzola. Quest’ultima domenica inaugurerà il girone di ritorno, affrontando (alle 10) al Villa Reale Tennis di Monza la Società Canottieri Casale, capolista del Girone 8. La sconfitta incassata in Veneto ridimensiona i sogni di gloria del V-Team, ora alla caccia dei punti necessari per restare nel campionato di serie A2 di tennis a squadre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
È stato un grande weekend di Beach tennis alla Top Sand con i Campionati Italiani a squadre di Beach Tennis Serie C @fitp.beachtennis ! 14 team provenienti da tutta l'Italia si sono contesi questo prestigioso titolo e la promozione in Serie B. Anche noi come t - facebook.com Vai su Facebook
Tennis Serie A1: il Circolo Tennis Zavaglia lotta ma cede 2-4 in casa contro Selva Alta - X Vai su X
Tennis Serie A2, il V-Team stecca. I doppi condannano Monza: "Salvezza? Continuiamo a lottare" - Giusto il contrario di quanto era successo nel turno precedente. Riporta msn.com
Tennis Serie A2, secondo stop per il V-Team Villasanta - È terminato con una sconfitta nella trasferta al Circolo Tennis Scaligero (Verona) il girone d’andata del V- Da monza-news.it
Tennis, primo successo stagionale in Serie A2 per il V-Team - Sui campi in terra battuta indoor del Villa Reale Tennis di Monza era ospite il Tennis Viserba, per la seconda giornata del Campionato a squadre di ... Secondo monza-news.it