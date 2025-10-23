Giusto il contrario di quanto era successo nel turno precedente. Una settimana fa, nel confronto casalingo con il Tennis Viserba, erano stati gli incontri di doppio a sancire il primo successo del V-Team. Questa volta, invece, sono i doppi a dare via libera al Circolo Tennis Scaligero, vittorioso 4-2 sulla compagine brianzola. Quest’ultima domenica inaugurerà il girone di ritorno, affrontando (alle 10) al Villa Reale Tennis di Monza la Società Canottieri Casale, capolista del Girone 8. La sconfitta incassata in Veneto ridimensiona i sogni di gloria del V-Team, ora alla caccia dei punti necessari per restare nel campionato di serie A2 di tennis a squadre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Tennis Serie A2, il V-Team stecca. I doppi condannano Monza: "Salvezza? Continuiamo a lottare"