Tennis l’Arabia Saudita avrà il suo Masters 1000 dal 2028

Roma, 23 ott. (askanews) – Il tennis mondiale cambia volto. Dal 2028 l'Arabia Saudita ospiterà un nuovo Masters 1000, il decimo del circuito ATP. L'accordo è stato ufficializzato tra l'ATP e SURJ Sports Investments, società controllata dal Public Investment Fund (PIF) saudita. Il nuovo Masters 1000 sarà di una sola settimana e non obbligatorio (non "mandatory"). Secondo Andrea Gaudenzi, CEO dell'ATP, "il calendario lo compiliamo di anno in anno ma sarà nella prima parte della stagione". La sede esatta deve ancora essere definita, anche se Riad appare la favorita grazie alle infrastrutture già esistenti.