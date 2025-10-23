Tennis è giusto questo trattamento riservato a Sinner?

Divampano le polemiche. Jannik Sinner è imperturbabile. Ieri, 22 ottobre ha vinto a Vienna il suo match in meno di un’ora con il punteggio di 6 -0, 6-2. Nulla può scalfirlo o meglio nulla che non avvenga fuori dal campo. Le polemiche per la sua rinuncia alla Coppa Davis di novembre, si dice, abbiano infastidito lo staff ma l’altoatesino va avanti sulla sua strada. A fine match, ha spiegato: “Posso solo dire che accetto tutte le critiche, ho già detto tutto su questo tema e non ho nulla da aggiungere. Vienna è una città splendida e il torneo mi piace. Ho la mia famiglia qui con me e anche degli amici che stanno arrivando. 🔗 Leggi su 361magazine.com

