Tennis Berrettini ai quarti all’Atp di Vienna
Roma, 23 ott. (askanews) – Matteo Berrettini batte il britannico Norrie in tre set e raggiunge i quarti di finale dell’Atp 500 di Vienna (7-6, 6-7, 6-4). Match estenuante, con i primi due set terminati al tie-break: il primo è andato all’azzurro (8-6), il secondo interminabile è andato al britannico (11-9). Decisivo il terzo set, con Berrettini che ha dovuto stringere i denti per chiudere l’incontro: è la terza volta che l’azzurro supera le tre ore di gioco in un match al meglio dei tre set. Ai quarti sfiderà De Minaur L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Big Time Tennis Matteo Berrettini delivers a wonderful performance, defeating Popyrin 7-6 6-3 to get underway in Vienna! #ErsteBankOpen - X Vai su X
Berrettini confermato in Coppa Davis Le parole del tennista italiano ? - facebook.com Vai su Facebook
Berrettini c'è: vince e approda ai quarti dell'Atp di Vienna - Vittoria di carattere per Matteo Berrettini che ritrova il sorriso e conquista i quarti di finale dell' ATP 500 di Vienna. Si legge su iltempo.it
Atp Vienna, i risultati degli italiani: Berrettini batte Norrie e va ai quarti - Berrettini batte il britannico Norrie in tre set e raggiunge i quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna (7- sport.sky.it scrive
Berrettini vince la maratona contro Norrie e vola ai quarti di finale a Vienna - Il romano comincia la giornata azzurra battendo il britannico dopo 3 ore di battaglia. Si legge su tuttosport.com