Tennis Berrettini ai quarti all’Atp di Vienna

Ildenaro.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 23 ott. (askanews) – Matteo Berrettini batte il britannico Norrie in tre set e raggiunge i quarti di finale dell’Atp 500 di Vienna (7-6, 6-7, 6-4). Match estenuante, con i primi due set terminati al tie-break: il primo è andato all’azzurro (8-6), il secondo interminabile è andato al britannico (11-9). Decisivo il terzo set, con Berrettini che ha dovuto stringere i denti per chiudere l’incontro: è la terza volta che l’azzurro supera le tre ore di gioco in un match al meglio dei tre set. Ai quarti sfiderà De Minaur L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

