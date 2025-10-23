Temporali in Liguria | allerta arancione sul Levante gialla sul Centro Avviso di mareggiata di libeccio | Previsioni
Maltempo sulla Liguria con temporali e mareggiate. Venerdì e sabato generale stabilità con cieli sereni e temperature stazionarie. Le informazioni sull’allerta e le previsioni. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Scopri altri approfondimenti
Allerta #meteo arancione in #Liguria e #Toscana dove in alcuni comuni le scuole sono rimaste chiuse. Temporali e venti forti al centro-nord. Da domani previsto miglioramento. Al #Tg2Rai ore 13,00 #23ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Temporali in arrivo sulla Liguria, giovedì allerta arancione sul centro levante - X Vai su X
Allerta meteo arancione anticipata la chiusura: ecco i nuovi orari in Liguria - La Protezione Civile della Liguria ha anticipato la chiusura dell’allerta meteo arancione di oggi, giovedì 23 ottobre. Da ligurianotizie.it
Maltempo in Liguria, Giampedrone a Telenord: “Allerta arancione, le piogge più forti tra la mattina e il primo pomeriggio, massima prudenza" - "Mi aspetto le piogge ci accompagnino almeno fino al primo pomeriggio, e che successivamente si manifestino le risposte idrologiche più rilevanti" ... Lo riporta telenord.it
Allerta meteo per temporali e venti fino a burrasca: dalla Toscana alla Liguria, scuole chiuse in diverse città - occidentale in quota interesserà, nelle prossime ore, il nostro Paese portando precipitazioni e forti temporali su gran parte ... Come scrive ilmessaggero.it