Temporali in Liguria | allerta arancione sul Levante gialla sul Centro Avviso di mareggiata di libeccio | Previsioni

Ilsecoloxix.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maltempo sulla Liguria con temporali e mareggiate. Venerdì e sabato generale stabilità con cieli sereni e temperature stazionarie. Le informazioni sull’allerta e le previsioni. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

temporali in liguria allerta arancione sul levante gialla sul centro avviso di mareggiata di libeccio previsioni

© Ilsecoloxix.it - Temporali in Liguria: allerta arancione sul Levante, gialla sul Centro. Avviso di mareggiata di libeccio | Previsioni

Scopri altri approfondimenti

temporali liguria allerta arancioneAllerta meteo arancione anticipata la chiusura: ecco i nuovi orari in Liguria - La Protezione Civile della Liguria ha anticipato la chiusura dell’allerta meteo arancione di oggi, giovedì 23 ottobre. Da ligurianotizie.it

temporali liguria allerta arancioneMaltempo in Liguria, Giampedrone a Telenord: “Allerta arancione, le piogge più forti tra la mattina e il primo pomeriggio, massima prudenza" - "Mi aspetto le piogge ci accompagnino almeno fino al primo pomeriggio, e che successivamente si manifestino le risposte idrologiche più rilevanti" ... Lo riporta telenord.it

temporali liguria allerta arancioneAllerta meteo per temporali e venti fino a burrasca: dalla Toscana alla Liguria, scuole chiuse in diverse città - occidentale in quota interesserà, nelle prossime ore, il nostro Paese portando precipitazioni e forti temporali su gran parte ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Temporali Liguria Allerta Arancione