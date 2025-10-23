Temporali e piene dei fiumi attenzione all' Appennino Parmense | l' allerta è arancione

Temporali, piene dei fiumi e frane. Le condizioni meteo per la giornata di giovedì 23 ottobre preoccupano soprattutto l'Appennino Parmense dove l'allerta è arancione. La zona comprende anche il territorio montano del Piacentino. Per quanto riguarda le altre zone che coinvolgono la nostra. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

