Tempesta d’amore trame dal 27 al 31 ottobre 2025 | Vincent prova ad aprire gli occhi ad Ana ma lei ama ancora Philipp

Tempesta d’Amore continua a regalarci colpi di scena, e nelle puntate mattutine in onda dal 27 al 31 ottobre su Rete 4 troveremo al centro dei riflettori Ana, che dovrà fare i conti con i suoi sentimenti. La giovane capirà di amare ancora Philipp. Scopriamolo insieme cosa accadrà. Tempesta d’amore, spoiler settimanali: Ana ama ancora Philipp. Vincent prima affronta Philipp, poi cerca di convincere Ana che il sentimento che pensava di provare per Brandes fosse semplicemente gratitudine, per averle salvato la vita anni prima. La giovane nel frattempo entra in possesso dell’eredità di Wilma e inizia a dare segni di paranoia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

