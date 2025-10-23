Telefono Arcobaleno organizza il convegno La scuola e la tutela del minore
La scuola è uno dei contesti in cui il minore manifesta non solo i bisogni, le aspettative, le sfide, ma soprattutto le difficoltà che può esprimere nel corso della sua crescita. Per questo Telefono Arcobaleno è da sempre vicino al mondo della scuola, considerato lo spazio privilegiato per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
