Telefono Arcobaleno organizza il convegno La scuola e la tutela del minore

Cataniatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scuola è uno dei contesti in cui il minore manifesta non solo i bisogni, le aspettative, le sfide, ma soprattutto le difficoltà che può esprimere nel corso della sua crescita. Per questo Telefono Arcobaleno è da sempre vicino al mondo della scuola, considerato lo spazio privilegiato per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Chiude Telefono Arcobaleno - L'associazione di Don Fortunato Di Noto, il prete di Avola che ha scovato via internet 29 mila siti pedo- ilmanifesto.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Telefono Arcobaleno Organizza Convegno