Telefonata tra Sangiuliano e sua moglie Federica Corsini in onda a ‘Report’ il Garante della Privacy sanziona la Rai

(Adnkronos) – Il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato e notificato alla Rai (Radio Televisione Italiana Spa) la sanzione di 150mila euro per la violazione di alcune disposizioni del Codice della Privacy, del Gdpr e delle Regole deontologiche relative ai dati personali nell’esercizio della professione giornalistica. ''La sanzione si riferisce al procedimento, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

