Ted x Cesena Bonci strapieno per i 9 relatori | dall' orologio dell' apocalisse alla prima zanzara avvistata in Islanda

Cesenatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ottava edizione del Ted x Cesena, andata in scena mercoledì sera in un teatro Bonci strapieno, ha visto un pubblico attento e ricettivo agli "speech" dei nove protagonisti. Un'edizione, questa, che ha posto l'accento più sullo spettacolo che alle idee in circolo. Con un'organizzazione sempre. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

ted x cesena bonciTEDx al Bonci. Ecco tutti gli ospiti - Annunciati oggi i nomi dei nove speaker che saliranno sul palco dell’ottava edizione dell’evento TEDxCesena titolo “Crescendo”, che si svolgerà mercoledì 22 ottobre alle 20. corrierecesenate.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ted X Cesena Bonci