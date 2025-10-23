Ted x Cesena Bonci strapieno per i 9 relatori | dall' orologio dell' apocalisse alla prima zanzara avvistata in Islanda
L'ottava edizione del Ted x Cesena, andata in scena mercoledì sera in un teatro Bonci strapieno, ha visto un pubblico attento e ricettivo agli "speech" dei nove protagonisti. Un'edizione, questa, che ha posto l'accento più sullo spettacolo che alle idee in circolo. Con un'organizzazione sempre. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Visto per voi a teatro: “Bestemmia” del Teatro Valdoca Un’ora e venti di pura poesia e dolore, tra parola, suono e visione. “Bestemmia”, firmato da Cesare Ronconi e Mariangela Gualtieri, trasforma il Teatro Bonci di Cesena in una Spoon River contemporanea, - facebook.com Vai su Facebook
TEDx al Bonci. Ecco tutti gli ospiti - Annunciati oggi i nomi dei nove speaker che saliranno sul palco dell’ottava edizione dell’evento TEDxCesena titolo “Crescendo”, che si svolgerà mercoledì 22 ottobre alle 20. corrierecesenate.it scrive