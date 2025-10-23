Teatro Totò inaugurazione di stagione con Nati 80 e gli attori Gianni Ferreri e Daniela Morozzi
Inaugurazione in grande stile per la nuova stagione del Teatro Totò che dal 24 ottobre al 2 novembre presenta la commedia di Claudio Tortora con Gianni Ferreri e Daniela Morozzi, “Nati 80”. Un lavoro diretto da Antonello Ronga che per il pubblico di via Frediano Cavara, nello spazio diretto da Gaetano Liguori, promette un tuffo . 🔗 Leggi su 2anews.it
News recenti che potrebbero piacerti
In diretta da Palazzo Firenze l'inaugurazione della mostra "Il teatro infinito di Andrea Camilleri" in collaborazione con il Fondo Andrea Camilleri - facebook.com Vai su Facebook
Teatro Totò inaugurazione di stagione con Nati 80 e gli attori Gianni Ferreri e Daniela Morozzi - Inaugurazione in grande stile per la nuova stagione del Teatro Totò che dal 24 ottobre al 2 novembre presenta la commedia di Claudio Tortora con Gianni ... Secondo napolivillage.com