Teatro | riparte In scena a Baveno con lo spettacolo Il berretto a Sonagli

riparte In scena a Baveno con lo spettacolo Il berretto a Sonagli

Torna a Baveno, per la quinta stagione, la rassegna teatrale "In scena a.Baveno", con cinque spettacoli portati in scena al centro culturale Nostr@domus da compagnie amatoriali provenienti da tutta Italia. Le compagnie partecipanti si sfideranno tra loro, a colpi di battute, portando in scena gli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

