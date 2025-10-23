Teatro Rasi una serata doppia per il secondo appuntamento del Prologo de La Stagione dei Teatri

Giovedì 30, venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre alle ore 21.00 al Teatro Rasi, gli spettatori saranno coinvolti in una serata che vedrà due momenti diversi intrecciati tra loro: lo studio Malpelo La verità sta nelle tenebre – Terzo scavo - ideato e diretto da Roberto Magnani, anche in scena –. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

