Teatro Rasi una serata doppia per il secondo appuntamento del Prologo de La Stagione dei Teatri

Ravennatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 30, venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre alle ore 21.00 al Teatro Rasi, gli spettatori saranno coinvolti in una serata che vedrà due momenti diversi intrecciati tra loro: lo studio Malpelo La verità sta nelle tenebre – Terzo scavo - ideato e diretto da Roberto Magnani, anche in scena –. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Doppia serata al Bar Teatro - Domani sera ad aprire il weekend saranno i Moodoo, un quartetto... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Al teatro Rasi due giorni ’Tra Teatro e Cinema’ - Questa sera e sabato 22 febbraio Ravenna Teatro organizza al teatro Rasi ’Tra Teatro e Cinema’, due serate di incontri... Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Rasi Serata Doppia