Teatro gremito per Platini l’ultima partita in tribunale | Presidenza Fifa negata

Modena, 23 ottobre 2025 – ‘La verità del Re’, il tre volte pallone d’Oro Michel Platini, simbolo della Juventus e di un calcio che non c’è più, questa sera sul palco del teatro Carani di Sassuolo ha raccontato la sua partita più lunga, durata ben dieci anni: quella con la giustizia. Michel Platini all’arrivo al teatro Carani di Sassuolo L’ex campione francese, il cui arrivo ha richiamato nella città della ceramica uno stuolo di tifosi ben distinguibile grazie alle iconiche magliette ‘Artiston’ della Juve anni Ottanta, spolverate per l’occasione più unica che rara, era ospite del Festival Giustizia penale, lo stesso che nel 2019 ha portato a Modena Amanda Knox. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

