Teatro danza e circo | la nuova stagione di Acqua alta a Chioggia

Torna Acqua alta, la stagione teatrale 2025-26 di Chioggia organizzata dall'assessorato alla cultura in collaborazione con il circuito Arteven. Il programma prevede nove appuntamenti da novembre a marzo, con spettacoli che vanno dalla prosa alla danza, dalla musica al circo contemporaneo.Clicca. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

