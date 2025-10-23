Il sipario del Teatro Dante di Sansepolcro si alza il 27 novembre con la nuova stagione 202526, frutto della collaborazione tra Comune di Sansepolcro e Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Otto spettacoli di prosa, una rassegna per famiglie e due appuntamenti per le scuole animeranno il teatro fino ad aprile. Tra i protagonisti Anna Valle, Gianmarco Saurino, Leo Gassmann, Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Tosca D’Aquino, Pamela Villoresi e Sandro Lombardi. La stagione si apre con Scandalo di Ivan Cotroneo e prosegue con titoli come Ubi Maior, Gin Game, L’amico ritrovato, Il malato immaginario, Edipus, Cena con sorpresa e Vicini di casa. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Teatro Dante, al via la stagione 2025/26: grandi nomi e otto spettacoli in cartellone