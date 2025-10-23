Teatro Dante al via la stagione 2025 26 | grandi nomi e otto spettacoli in cartellone
Il sipario del Teatro Dante di Sansepolcro si alza il 27 novembre con la nuova stagione 202526, frutto della collaborazione tra Comune di Sansepolcro e Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Otto spettacoli di prosa, una rassegna per famiglie e due appuntamenti per le scuole animeranno il teatro fino ad aprile. Tra i protagonisti Anna Valle, Gianmarco Saurino, Leo Gassmann, Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Tosca D’Aquino, Pamela Villoresi e Sandro Lombardi. La stagione si apre con Scandalo di Ivan Cotroneo e prosegue con titoli come Ubi Maior, Gin Game, L’amico ritrovato, Il malato immaginario, Edipus, Cena con sorpresa e Vicini di casa. 🔗 Leggi su Lortica.it
Leggi anche questi approfondimenti
Al cinema dal 23 al 27 ottobre: ` Acquista i tuoi biglietti / Orario Spettacoli: https://www.cinemateatrodante.net #lavitavacosì #soloalcinema #cinemadante #cinema #sansepolcro #movietheater #cinemastorica - facebook.com Vai su Facebook
Sansepolcro, al via dal 27 novembre la stagione del teatro Dante - Anna Valle, Gianmarco Saurino, Leo Gassmann, Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Tosca D’Aquino, Pamela Villoresi, Sandro Lombardi tra i protagonisti in cartellone ... Segnala arezzonotizie.it
Presentata la stagione del teatro Dante di Sansepolcro - In arrivo Anna Valle, Gianmarco Saurino, Leo Gassmann, Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Tosca D'Aquino, Pamela Villoresi, Sandro Lombardi ... Secondo lanazione.it
Si ride al Teatro di via Dante con lo spettacolo in dialetto - Sabato alle 21, al Teatro di via Dante, lo spettacolo in dialetto “Con tutt el ben che te voeuri”, scritto da Luciano Lunghi e diretto da Paolo ... Lo riporta ilgiorno.it