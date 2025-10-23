Teatro Ablondi sabato 25 ottobre lo spettacolo Novecento

Sabato 25 ottobre, alle 21.15, al Teatro Ablondi andrà in scena lo spettacolo "Novecento", tratto dal monologo di Alessandro Baricco. Regia di Micaela Ghiozzi.Sinossi"Novecento” è un monologo pieno di fascino. Poche pagine, ma straordinarie, intense e ricche di poesia. La trama, semplice eppure. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

