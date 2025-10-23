Teatro Ablondi sabato 25 ottobre lo spettacolo Novecento
Sabato 25 ottobre, alle 21.15, al Teatro Ablondi andrà in scena lo spettacolo "Novecento", tratto dal monologo di Alessandro Baricco. Regia di Micaela Ghiozzi.Sinossi"Novecento” è un monologo pieno di fascino. Poche pagine, ma straordinarie, intense e ricche di poesia. La trama, semplice eppure. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sabato 25 ottobre al Salone Teatro “Ablondi” in scena a cura di “Moving Minds” lo spettacolo tratto dal monologo di Alessandro Baricco. In scena l'attrice Micaela Ghiozzi e Diego Terreni al pianoforte #livorno #eventi - facebook.com Vai su Facebook
Il 25 novembre prenderà ufficialmente il via la 2ª Rassegna Teatrale “Sala Impero” - Sabato 25 novembre prenderà ufficialmente il via la 2ª Rassegna Teatrale “Sala Impero”, organizzata dal Forum delle Donne di Montemiletto con il patrocinio morale della Regione Campania e del Comune d ... Da msn.com
Il Teatro de LiNUTILE lancia una rassegna di eventi in attesa del Premio “La mia Opera Prima” 2026 dal 25 ottobre 2025 al 16 gennaio 2026, - Dal 25 ottobre 2025 al 16 gennaio 2026, cinque appuntamenti tra teatro, formazione e cinema, animano il Teatro de LiNUTILE di Padova nel percorso di fundraising verso la XIII Edizione del “Premio LiNU ... Lo riporta padovaoggi.it