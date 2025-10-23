Te ne sei andato così Bianca Guaccero il lutto e tutto il suo dolore | tutti i vip stretti a lei

Per dodici lunghi giorni Bianca Guaccero è rimasta avvolta in un silenzio carico di dolore. Un dolore intimo, privato, difficile da esprimere. Solo oggi l’attrice e conduttrice ha trovato la forza di condividerlo con il pubblico che l’ha sempre seguita e amata. Su Instagram, in un post dal fondo completamente nero, ha raccontato la sua sofferenza per la perdita del padre Ettore, scomparso lo scorso 10 ottobre. Nessuna foto, nessun sorriso, solo parole, pesanti e dolcissime, rivolte a colui che è stato “l’uomo più importante della sua vita”. “Ciao babbo, te ne sei andato. E il mio cielo ha perso una stella. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it