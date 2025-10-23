Tchouameni tesse le lodi della Juventus | Affrontato una grande squadra non è stato facile trovare spazi Ma sapevamo che… Cosa ha detto il centrocampista del Real Madrid

Tchouameni, centrocampista del Real Madrid, ha parlato così dopo la vittoria in Champions League contro la Juve. Le sue dichiarazioni. Un percorso netto in Europa, la testa già al Clásico. Il Real Madrid batte la Juventus per 1-0, centra la terza vittoria consecutiva in Champions League e si gode un Aurelien Tchouameni sempre più leader. Al termine del match, il centrocampista francese ha analizzato la vittoria contro i bianconeri, elogiando la squadra ma proiettandosi già alla super sfida contro il Barcellona. “Nove punti su nove”: un avvio perfetto. « Abbiamo iniziato la fase a gironi nel miglior modo possibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tchouameni tesse le lodi della Juventus: «Affrontato una grande squadra, non è stato facile trovare spazi. Ma sapevamo che…». Cosa ha detto il centrocampista del Real Madrid

