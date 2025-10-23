Tassinari Forza Italia | Con la ministra Bernini un passo decisivo per una ricerca italiana più stabile competitiva e innovativa

“Con la nascita del Fondo per la Programmazione della Ricerca, prevista dalla legge di Bilancio su impulso della ministra Anna Maria Bernini, si compie un passo decisivo verso una ricerca italiana più solida, programmata e capace di guardare al futuro con continuità”. Così Rosaria Tassinari. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

