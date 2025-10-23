Tassa sugli affitti il governo si spacca Tajani | Voteremo contro

Scontro nel governo sulla tassa sugli affitti brevi, introdotta nella bozza della manovra di bilancio. Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha annunciato che il suo partito “ voterà contro in Parlamento ” e presenterà un emendamento per eliminarla. “Sulla manovra decide la politica, non i grand commis del Ministero delle Finanze”, ha dichiarato, definendo la norma “sbagliata” e invitando a “ lasciare la situazione attuale ”. Secondo Tajani, la misura “non era stata discussa in Consiglio dei Ministri” e rappresenta “ un attacco alla casa ”. “Siamo contrari a qualsiasi tassa, sia per chi affitta senza intermediari che per chi utilizza le piattaforme online. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tassa sugli affitti, il governo si spacca. Tajani: “Voteremo contro”

