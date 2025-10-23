Tassa affitti brevi Tajani | Voteremo contro Salvini | Va cancellata

(Adnkronos) –? Sulla tassazione degli affitti brevi “decide la politica”, non qualche “grand commis” del Ministero delle Finanze. Lo dice il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, sottolineando che “la norma (inserita nella manovra di bilancio) va cancellata, bisogna lasciare la situazione attuale. Noi voteremo contro in Parlamento, presenteremo un emendamento soppressivo”. “Per . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tassa affitti brevi, Tajani: “Voteremo contro”. Salvini: “Va cancellata”

