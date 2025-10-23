Tanto affetto nessuna sviolinata | il ritorno di Gilardino a San Siro

Il Milan, rinvigorito dalla sofferta vittoria contro la Fiorentina, si prepara a un nuovo impegno casalingo, con l’obiettivo di consolidare il primo posto in classifica. Il sipario della Serie A si riapre venerdì sera e la sfida di San Siro non potrà rendere indifferenti i tifosi rossoneri. A sedere sulla panchina del Pisa, infatti, c’è Alberto Gilardino, uno dei migliori bomber della storia del nostro campionato che per qualche anno ha illuminato con i suoi gol anche la “Scala del Calcio”. 20 anni fa, l’arrivo del Gila al Milan. L’avventura di Gilardino in maglia rossonera è coincisa con uno dei periodi più vincenti della presidenza Berlusconi. 🔗 Leggi su Milanzone.it

