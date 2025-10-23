Tantissime novità in roll out per Samsung Sony e Nothing tra Android 16 Wear OS 6 e nuove patch
Aggiornamenti per Samsung Galaxy Z Fold7, Flip4, Fold4, S21 FE, A53, A33, Tab S6 Lite (2024), Watch7, Nothing Phone (1) e Sony Xperia 1 VI. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Approfondisci con queste news
FESTIVAL DEL RITMO 2025 NUOVA FORMULA!!! TANTISSIME NOVITA’!!! Domenica 7 Settembre 2025 Numero chiuso. Massimo 45 concorrenti Limite di età esteso fino ai 30 anni compiuti 5 categorie in gara: A fino ai 10 anni - B da 11 a 13 a - facebook.com Vai su Facebook