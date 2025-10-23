CITTÀ DI CASTELLO - Sono un centinaio le persone coinvolte nel progetto teatrale che parla anche di solidarietà e inclusione nel ricordo di Virginia Berliocchi che tanto amava questa storia. Dopo il grande successo di aprile, l’adattamento dell’omonimo e intramontabile musical “ Il re leone “, torna a teatro coi ragazzi dell’ oratorio PerDiQua di Cerbara sabato 25 e domenica 26 ottobre agli Illuminati. Il musical in due atti narra la storia di Simba e tutti gli amici della savana: un concentrato di arte ed emozioni che rendono il racconto un’esperienza unica per gli spettatori. Protagonisti i ragazzi e bambini che frequentano la realtà oratoriale con un dietro le quinte fatto di mani e menti volontarie dell’intera comunità che si sono spese, giorno dopo giorno, con un lavoro instancabile e metodico, nella realizzazione di scenografie, maschere, costumi e riadattamenti scenici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tanti sul palco nel ricordo di Virginia