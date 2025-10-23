Tanti interventi di ripristino alle ' Torri' anche un incendio doloso alle cantine Si valuta la presenza di un mediatore

Cesenatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere comunale del Partito Democratico Marco Rocco De Luca esprime piena e totale soddisfazione per la risposta della giunta comunale all’interpellanza sulle condizioni di manutenzione e vivibilità delle ‘Torri’ di Sant’Egidio.“La risposta dell’assessora Labruzzo – dichiara De Luca –. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Tanti Interventi Ripristino Torri