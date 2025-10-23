Tanti contro uno dopo aver inneggiato al Duce è squadrismo Violenza politica senza precedenti in storia recente di Cesena

“Un fatto di gravità non abituale per la nostra città”: in consiglio comunale il sindaco Enzo Lattuca ha ripercorso il grave episodio di violenza di gruppo denunciato da un 30enne di origine albanese nella notte tra l'11 e il 12 ottobre.“Si è trovato - ha detto - in una situazione che mai avrebbe. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

