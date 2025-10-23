Tanti contro uno dopo aver inneggiato al Duce è squadrismo Violenza politica senza precedenti in storia recente di Cesena

Cesenatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Un fatto di gravità non abituale per la nostra città”: in consiglio comunale il sindaco Enzo Lattuca ha ripercorso il grave episodio di violenza di gruppo denunciato da un 30enne di origine albanese nella notte tra l'11 e il 12 ottobre.“Si è trovato - ha detto - in una situazione che mai avrebbe. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

«Toscana, Silli e Tanti in cerca di poltrone, di fatto fuori dal partito già da mesi dopo aver cercato invano di sabotarlo» - “L'ingresso di Giorgio Silli e di Lucia Tanti in Forza Italia era ampiamente annunciato e spiega perché negli ultimi mesi abbiano entrambi sistematicamente disertato, o addirittura boicottato, le ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Tanti Contro Dopo Aver