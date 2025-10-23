Tananai e i Baustelle insieme | in ‘Pugili impazziti’ si vede l’anima
Milano, 23 ottobre 2025 – “Noi oggi parliamo di soldout e poi crolliamo per la rivoluzione sul divano”: basta questo a regalare la fotografia di un intero mondo. E se a regalarcela sono i Baustelle – sempre santi siano Francesco Bianconi e Rachele Bastreghi – insieme a Tananai, la fotografia è del tutto da incorniciare. Il nuovo brano. E’ uscito oggi ‘Pugili impazziti’, il nuovo brano che vede la collaborazione di Francesco Bianconi e Tananai con l’imprescindibile apporto di Rachele Bastreghi, Claudio Brasini e del produttore Francesco Nardelli. Una collaborazione genuina, la cui sincerità si percepisce strofa dopo strofa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
