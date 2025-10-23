Tananai e Baustelle il featuring che non ti aspetti | è uscito il singolo Pugili impazziti

È uscito oggi Pugili impazziti, il nuovo singolo dei Baustelle, che vede la partecipazione di Tananai. Il brano è nello stile classico della band, ma in chiave ballad, che ben si sposa con le recenti scelte musicali del cantante di Ragni. La collaborazione non è una novità assoluta; il gruppo e Alberto Cotta Ramusino si erano già esibiti insieme sulle note di Charlie fa surf, all’ Unipol Forum di Milano. Francesco Bianconi ha spiegato così la scelta di duettare con il cantautore meneghino: «Tananai è uno dei più bravi artisti pop che abbiamo in Italia. Quando lo vidi entrare sul palco del suo primo Sanremo, mi colpì la forza della sua performance: era fatta di autenticità in un mondo sempre più affollato di progetti in cui regna l’artificio ed è latente l’anima». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Tananai e Baustelle, il featuring che non ti aspetti: è uscito il singolo “Pugili impazziti”

Leggi anche questi approfondimenti

Tananai e Camihawke stanno insieme, la conferma di lei - In un’intervista a Fanpage, la creator ha dato forma alle indiscrezioni che si rincorrevano da alcuni giorni dopo un avvistamento e un selfie sospetti legati al cantante. Da tg24.sky.it

Tananai e Camihawke sono una coppia. La conferma e le parole su Aimone Romizi - Il cantante e la celebre content creator sono una coppia, come ha confermato la stessa influencer in un’intervista, confessando di star vivendo un ... Scrive dilei.it

Tananai, l’ex fidanzata Sara Marino getta il suo disco nella spazzatura: la foto fa scoppiare la polemica - Una storia cominciata nel 2020 e, secondo indiscrezioni, giunta al capolinea di recente, anche se nessuno dei due ha mai confermato ufficialmente la ... Scrive leggo.it