Talenti digitali cercasi | nuove opportunità in Puglia
LECCE - Ultimi giorni per cogliere l’opportunità di specializzarsi nelle professioni più ricercate dell’innovazione digitale con i corsi gratuiti post diploma dell’ITS Academy Apulia Digital, una delle eccellenze italiane nella formazione terziaria professionalizzante in ambito digitale e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
