Takashi Nagai medico di speranza l' incontro in memoria del radiologo sopravvissuto alla bomba atomica

Il Centro Culturale Don Francesco Ricci - in collaborazione con Anmig, Associazione Aiuto Adolescenza Aps, Medicina e Persona, Azione Cattolica, Parrocchia S. M. Lauretana - invita all’incontro pubblico dal titolo “Takashi Nagai medico di speranza – dalla medicina nucleare all’amore al paziente”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Scopri altri approfondimenti

17 OTTOBRE 2015 17 OTTOBRE 2025 CYBORG 009 TAI DEVILMAN (?009VS? ) 10° anniversario per la serie OAV dedicata all'incontro tra i Cyborg di Shotaro ishinomori e l'Uomo Diavolo di Go Nagai. - facebook.com Vai su Facebook

RIFLESSIONI DI UN MEDICO/ 2. Takashi Nagai: usare la ragione e riconoscere il mistero - Scienza e tecnologia, la lezione di Paolo Takashi Nagai, medico cristiano di Nagasaki: spingere la conoscenza fino a riconoscere il mistero della vita Come mantenere la passione perla scienza e la ... Scrive ilsussidiario.net

Un incontro sulla figura di Takashi Paolo Nagai - L'associazione 'Il Sicomoro' organizza un incontro su Takashi Paolo Nagai e la sua biografia 'Ciò che non muore mai', con la partecipazione della dottoressa Paola Marenco. Riporta ilrestodelcarlino.it

Al via la mostra sul medico dell’atomica - Il medico Takashi Paolo Nagai, sopravvissuto alla bomba atomica di Nagasaki, è protagonista di una mostra a Lecco. Riporta ilgiorno.it